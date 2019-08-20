Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США

Россия нарастила поставки нефти и сырья в США и увеличила их до максимума с 2013 года, обойдя Венесуэлу, пишут СМИ.

За пять месяцев 2019 года объем российской нефти в США вырос почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РБК со ссылкой на статистические данные американского управления энергетической информации (EIA).

При этом поставки нефти из Венесуэлы в Соединенные Штаты за тот же период сократились до 2,5 раз год к году, а в мае почти обнулились, отмечает издание.

К марту Россия уже опередила Венесуэлу по объемам поставок и стала восьмой в списке самых крупных поставщиков.

Поставки нефти из Венесуэлы в США за тот же период упали примерно в 2,5 раза год к году, а в мае практически обнулились. В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков.

В августе сообщалось, что нефтяные санкции США против Ирана и Венесуэлы привели к росту спроса на российскую нефть.

Американские санкции против Венесуэлы были введены в конце января 2019 года. Венесуэла в ответ на американские санкции заявила о наращивании добычи нефти.