Подсчитана прибыль российских нефтяников от санкций США

Нефтяные санкции Соединенных Штатов, введенные против Ирана и Венесуэлы, привели к росту спроса на российское черное золото, пишет Bloomberg.

Согласно подсчетам Bloomberg, ограничительные меры со стороны США позволили российским экспортерам дополнительно заработать по меньшей мере 905 млн долларов в период с ноября 2018 года по июль 2019-го, передает ТАСС.

Расчеты агентства учитывают разницу между стоимостью российской экспортной нефти Urals и бенчмарком Brent за указанный период по отношению к среднему за пять лет показателю.

Аналитики, мнение которых приводит агентство, отмечают, что спрос на Urals в регионе Средиземноморья находится на пиковых значениях за всю историю.

Американские санкции против Венесуэлы были введены в конце января 2019 года, а против Ирана ужесточенные рестрикции вступили в силу в ноябре 2018 года, а в полную силу заработали с мая.

Венесуэла в ответ на американские санкции решила нарастить добычу нефти.

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