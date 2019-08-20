Роскосмос решил отправить с роботом «Федором» Марусю

Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко рассказал, что индикатором невесомости в корабле «Союз МС-14», на котором к МКС полетит робот «Федор», станет игрушечный космонавт Маруся.

Перед своей первой космической миссией «Федора» переименовали и теперь его зовут Skybot F-850.

«Кто сказал, что Skybot летит в гордом одиночестве? Знакомьтесь: Маруся, просто Маша, им будет о чем поговорить во время пуска и полета... Для технарей: индикатор невесомости, она первая традиционно на себе ощутит новое состояние», – передает РИА «Новости» пост Устименко в Facebook.



Запуск «Федора» на МКС назначен на 22 августа в 6.38 мск, стыковка корабля к МКС планируется на 24 августа в 8.31 мск.

Ранее гендиректор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что на МКС человекообразный робот «Федор» на «Союз МС-14» полетит в кресле космонавта, робот проведет на борту МКС 14 дней.

Напомним, в четверг орбиту МКС дважды скорректировали в ожидании робота «Федора».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД