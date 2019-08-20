ФАС оштрафовала телеканал CNN

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN на 200 тыс. рублей за превышение уровня громкости в эфире.

«ФАС России привлекла к административной ответственности – штрафу в размере 200 тысяч рублей – ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, ФАС фиксировала в эфире CNN ряд случаев, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и его логотипом превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ. В результате ФАС признала юридическое лицо виновным в нарушении закона о рекламе.