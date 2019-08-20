Сирийская оппозиция начала перегруппировку в Хан-Шейхуне

Силы вооруженной сирийской оппозиции начали перегруппировку в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), говорится в заявлении запрещенной радикальной группировки «Хейат Тахрир аш-Шам».

Сообщается также, что населенные пункты на севере сирийской провинции Хама, граничащей с Идлибом, остаются под контролем формирований вооруженной оппозиции, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что сирийская армия перекрыла линии снабжения террористам группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), установив контроль над трассой Дамаск – Алеппо после взятия Хан-Шейхуна.

Об установлении контроля над этим городом в понедельник сообщала проправительственная газета al-Watan. В город сирийские войска вошли в воскресенье.

Напомним, в понедельник сирийская армия у Хан-Шейхуна начала отстрел вражеских снайперов.

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