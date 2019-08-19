Сирийская армия у Хан-Шейхуна начала отстрел вражеских снайперов

Армия САР окружает холмы на окраине Хан-Шейхуна на юге провинции Идлиб, чтобы уничтожить засевших снайперов террористов.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что сирийская армия перекрыла линии снабжения террористам группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), установив контроль над трассой Дамаск – Алеппо после взятия Хан-Шейхуна.

Об установлении контроля над этим городом в понедельник сообщала проправительственная газета al-Watan. В город сирийские войска вошли в воскресенье.