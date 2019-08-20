ВСУ обстреляли окраины Донецка из минометов

Окраины Донецка подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков, заявили в народной милиции ДНР.

Данных о пострадавших среди мирных жителей пока нет, передает РИА «Новости».

Обстрелу со стороны украинских силовиков подвергли населенный пункт Спартак. По нему выпустили шесть мин калибром 82 мм, заявил представитель народной милиции.

Кроме того, из подконтрольного Киеву населенного пункта Пески было выпущено еще 15 мин калибром 120 мм, пять мин калибром 82 мм, а также произвели 15 выстрелов из БМП.

Также обстрелам подверглись западные окраины Донецка. По поселку Старомихайловка украинские силовики выпустили 15 мин калибром 120 мм, также применяли гранатометы.

«Мы призываем мировое сообщество немедленно вмешаться и предпринять все меры для прекращения террора украинскими боевиками в отношении мирных жителей нашей республики, пока это не привело к жертвам среди них», – отметили в ведомстве.

Ранее в ДНР заявили, что в Донбасс прибыли украинские спецназовцы, в связи с этим возможны провокации со стороны украинских силовиков.

Отметим, что за последнюю неделю украинские силовики в Донбассе с начала нового перемирия применили тяжелое вооружение и танки.

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