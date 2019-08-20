Массовое ДТП с маршруткой и грузовиком произошло в Подмосковье

При столкновении маршрутного такси Mercedes, грузовика Mitsubishi и еще четырех автомобилей в Подмосковье пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В ГУ МВД сообщили, что «в 8.20 на 28-м км Горьковского шоссе по направлению в Москву произошло столкновение грузовика Mitsubishi с маршрутным такси Mercedes, следовавшим в попутном направлении», передает ТАСС.

После столкновения маршрутка протаранила еще четыре автомобиля.

Источник в экстренных службах Подмосковья сообщил, что авария произошла в Балашихе на шоссе Энтузиастов.

В ДТП попало маршрутное такси № 444, следовавшее из Старой Купавны до метро «Партизанская», в салоне находились 14 человек.

В результате происшествия погибших нет, два человека доставили в ЦРБ Балашихи.

По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции между транспортными средствами.

Ранее в Москве произошло ДТП с туристическим автобусом.