После ДТП с туристическим автобусом в Москве госпитализированы 19 человек

В результате столкновения туристического автобуса со столбом в больницы Москвы доставлены 19 человек, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«В результате ДТП пострадали 29 человек. 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Угрозы для жизни пострадавших нет.

Туристический автобус, в котором находились граждане КНР, в воскресенье врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы в Москве. Сообщалось о 15 пострадавших.