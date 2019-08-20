Госдеп осудил удар авиации Сирии по турецкому конвою

США призывают к прекращению насилия в Идлибе, заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Она заявила, что Дамаск и его союзники «должны вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе». Удар по турецкому конвою Ортагус назвала «неприемлемым», а действия сирийских войск объявила «жестокими нападениями на гражданских лиц, гуманитарных работников и инфраструктуру».

По ее словам, США «осуждает это насилие», которое «должно прекратиться», передает РИА «Новости».

Напомним, после того, как армия Сирии вошла в город Хан-Шейхун в Идлибе, турецкие вооруженные силы пересекли границу Сирии и направились туда же. В ответ Сирия нанесла удар по сопровождавшим колонну боевикам. Турецкие военные не пострадали.

При этом Турция сообщила о трех погибших гражданских и 12 пострадавших.