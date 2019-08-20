Twitter запретил государственным СМИ размещать рекламу

Государственным СМИ теперь нельзя размещать рекламу в Twitter, сообщает соцсеть.

Медиакомпаниям, «подконтрольным государству», при этом разрешено «продолжать публичную деятельность в Twitter», но только «без рекламы», передает ТАСС.

Как пояснили в Twitter, такой шаг призван «защитить здоровую дискуссию и свободное общение». Запрет не распространяется на спортивные СМИ, а также СМИ, которые посвящены только развлечениям и путешествиям. Кроме того, рекламу разрешено публиковать медиакомпаниям, которые финансируются налогоплательщиками.

Под «государственными» СМИ подразумеваются те, в отношении которых со стороны государства осуществляются «контроль редакционных материалов, вмешательство в работу вещателей, редакторов и журналистов, прямое и непрямое политическое давление». Также «государственными» считают СМИ, находящиеся в «финансовой зависимости» от властей страны. Еще одним критерием служит «контроль над процессом создания и распространения информационного продукта».

«Государственные» СМИ будут обязаны удалить все рекламные материалы в течение 30 дней после получения индивидуального извещения.

Twitter утверждает, что выявил почти тысячу учетных записей, через которые с территории Китая пытались «посеять политическую рознь в Гонконге, в том числе подорвать легитимность и политические позиции протестного движения на местах». В соцсети утверждают, что это была «скоординированная, поддерживаемая государством операция», передает РИА «Новости».

В «профилактических целях» заблокирована «более широкая спам-сеть из примерно 200 тыс. учетных записей». Блокировку произвели прежде, чем аккаунты «смогли развить значительную активность».

Указывается, что Twitter заблокирован в Китае, но для учетных записей «государственной операции» использовались VPN-сервисы. Кроме того, «операция» велась с разблокированных IP-адресов на территории Китая, заявила соцсеть.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с июня.