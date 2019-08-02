В Госдуме предложили бесплатно раздавать детские автокресла

Депутат Госдумы Ольга Алимова выступила с инициативой в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева бесплатно выдавать детские автокресла нуждающимся семьям.

По мнению Алимовой, детские кресла являются обязательными при перевозке детей, а при наличии в семье нескольких малышей, приходится покупать несколько кресел и тратить на это солидную сумму.

В этой связи депутат предложила рассмотреть вопрос об обеспечении многодетных, малоимущих, имеющих доход на каждого человека до двух прожиточных минимумов и иных «наименее социально защищенных категорий семей с детьми» детскими автокреслами, которые будут бесплатно предоставляться во временное пользование.

«Ко мне обращаются молодые мамы с просьбой помочь с детскими креслами, поскольку это безопасность ребенка, но тратить на них деньги не все могут себе позволить. И многие рассматривают вариант с временным пользованием, пока ребенок не подрастет», – передает RT слова Алимовой.

Напомним, ранее в Роскачестве рассказали, что детские автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самым безопасным местом для него является середина заднего сиденья.