В Роскачестве рассказали об опасности альтернатив детским автокреслам

В Роскачестве рассказали, что детские автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самым безопасным местом для него является середина заднего сиденья.

«Сегодня на российском рынке можно встретить различные варианты удерживающих автомобильных приспособлений для детей: треугольники, адаптеры, фиксаторы и другие. Несмотря на то, что их использование не допускается ПДД, альтернативные автокреслам устройства все же пользуются популярностью среди потребителей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили также, что испытания доказали бесполезность и даже опасность для детей таких устройств. И именно поэтому их использование запретили в 2017 году.

В Роскачестве рассказали также, что подбирать кресло нужно по возрасту, росту и весу ребенка. Детей до полутора лет необходимо перевозить против хода движения, так как это самое безопасное положение. Детей с 7 до 11 лет на заднем сиденье можно пристегивать штатными ремнями безопасности, причем ориентироваться необходимо на рост 150 сантиметров, при котором верхняя лямка ремня безопасности не проходит по шее ребенка.



В ведомстве посоветовали также фиксировать кресло либо с помощью креплений ISOFIX, либо штатными ремнями безопасности и не перевозить детей одетыми в верхнюю одежду.

Напомним, в январе 2019 года в ГИБДД сообщили, что за время новогодних праздников в период с 1 по 8 января на дорогах России зарегистрировано свыше 1,7 тыс. аварий, в ДТП погибли 227 человек, более 2,5 тыс. получили различные травмы.