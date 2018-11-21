ГИБДД подсчитала погибших и раненых за новогодние каникулы

За время новогодних праздников в период с 1 по 8 января на дорогах России зарегистрировано свыше 1,7 тыс. аварий, в ДТП погибли 227 человек, более 2,5 тыс. получили различные травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД России.

«За праздничные дни в России было зафиксировано практически 100 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения и 45 автоаварий, при которых водители отказались от медицинского освидетельствования. Жертвами всех этих ДТП стали 12 человек, свыше 200 получили травмы», – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что за первые восемь дней 2019 года было зафиксировано 223 аварии с участием детей, в них погибли 10 несовершеннолетних, 259 получили травмы.

«Виновниками их гибели стали взрослые участники дорожного движения, водители, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями либо не справились с управлением и допустили опрокидывание транспортного средства, съезд в кювет либо наезд на препятствие. В ряде случаев дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко – на руках у родителей или старших родственников», – поясняет ГИБДД.

Также ведомство отметило почти двукратное снижение числа аварий с пешеходами за первые восемь дней нового года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.