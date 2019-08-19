Познер заявил об «игре» церкви на человеческом страхе

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, как он борется со страхом смерти. Журналист отметил, что такой страх испытывают «очень и очень многие», а христианская религия «во многом держится на этом».

«Я не борюсь с этим чувством, потому что не боюсь смерти. Просто понимаю, что она неизбежна, но хотелось бы умереть без мук», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Страх смерти испытывают очень и очень многие, собственно, христианская религия во многом держится на этом, обещая человеку бессмертие (либо в раю, либо в аду). Церковь играет на этом страхе с давних пор», – считает телеведущий.

«Человеку очень трудно примириться с мыслью о смерти, религия – поиск выхода из безвыходного положения. Человек смертен, это надо понять и принять», – заключил Познер.

Ранее Познер называл православие безрадостной религией, которая призывает к страданиям и лишениям и не вызывает желания жить хорошо сейчас.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД