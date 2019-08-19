Нефть подорожала на фоне атаки на месторождение в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вверх на фоне опасений относительно добычи сырья в Саудовской Аравии, вызванных сообщениями об атаке дронов на месторождение в стране.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,09% – до 59,28 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,97%, составив 55,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В субботу мятежники из правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) сообщили, что предприняли атаку с использованием 10 дронов на НПЗ и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, которая стала их крупнейшей операцией на территории королевства вдали от границы с Йеменом с момента начала военных действий арабской коалиции в стране в 2015 году. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что атака беспилотников со взрывчаткой по объектам нефтяной госкомпании Saudi Aramco привела к пожару на газовом заводе, который удалось локализовать.