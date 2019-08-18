Кличко оценил свой перл «В завтрашний день не все могут смотреть»

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал свое насмешившее людей высказывание о том, что «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть; вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

В эфире украинского Пятого канала один из телезрителей спросил градоначальника: «Как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все?».

Кличко в ответ заявил, что ему «нравится эта фраза: «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день». По словам мэра, от этих слов «у всех большая улыбка», передает РИА «Новости».

Мэр Киева сказал, что сам он способен «посмотреть в завтрашний день». Кличко заверил, что «делает все возможное, чтобы туда заглянуть».

Напомним, косноязычие политика стало популярным мемом в Рунете, а высказывание про «завтрашний день» – одним из самых известных.