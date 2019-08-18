Друг заявил о тяге устроившего бойню ульяновского подростка к алкоголю

Друг подростка из Ульяновской области, убившего свою семью, заявил, что тот злоупотреблял алкоголем.

По словам друга, его приятель «был позитивным парнем», но в «последнее время» стал слишком часто выпивать, передает «360».

Напомним, следствие считает, что 16-летний подросток в селе Патрикеево убил свою семью и покончил с собой. Подросток убил дедушку и бабушку, мать, брата и сестру.

Власти Ульяновской области выразили готовность обеспечить отца подростка всей необходимой помощью.