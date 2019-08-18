На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок

Работа четвертого энергоблока Белоярской АЭС в Свердловской области была остановлена в воскресенье утром из-за ложного срабатывания защитной системы, сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».

Уточняется, что отключение произошло в 09.15 по местному времени (07.15 мск). «Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем», – передает ТАСС сообщение компании.

«Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме», – добавили в «Росэнергоатоме».

Подчеркивается, что радиационный фон в окрестностях станции находится на уровне естественного фона. Третий энергоблок продолжает работу.

«После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу», – отмечают в пресс-службе «Росэнергоатома».

В пресс-службе электростанции сообщили, что инцидент не повлиял на энергосистему Урала. Там пояснили, что энергия со всех энергоблоков вырабатывается в единую энергосистему Урала, а через нее – в энергосистему России.

«Когда на каких-либо энергоблоках меняется нагрузка, диспетчера системы перераспределяют потоки. Поэтому инцидент никак не повлиял на энергосистему», – пояснили на электростанции.

Это уже второе за лето отключение четвертого энергоблока Белоярской АЭС. 12 июля он был отключен после получения сигнала о неисправности одного из конденсаторов генераторного выключателя и возобновил работу 16 июля.

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС был запущен в декабре 2015 года.