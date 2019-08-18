США прекратили поставлять необходимое для «Спектр-М» углеволокно без предупреждения

США так и не направили России письмо с отказом в поставке углеволокна, которое необходимо для создания космической обсерватории «Спектр-М», сообщила замдиректора Физического института Российской академии наук им. П. Н. Лебедева Лариса Лихачева.

«Отказного письма так и не было», – передает ее слова ТАСС.

Ранее она сообщила, что американцы прекратили поставки высокомодульного углеволокна в Россию для космической обсерватории «Спектр-М». По ее словам, до 2012 года Россия получала его от британской компании, но затем во главе этой фирмы встали американцы и сотрудничество фактически прекратилось. Россия стала работать с поставщиком из Японии.

В июне также сообщалось, что НАСА приостановило изготовление приборов для «Спектр-М» из-за сокращения финансирования.

Ожидается, что запуск телескопа «Спектр-М» состоится после 2030 года.