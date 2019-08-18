Американцы помешали поставкам для космической обсерватории «Спектр-М»

После того, как во главе британской компании оказались американцы, фирма прекратила поставки высокомодульного углеволокна в Россию для космической обсерватории «Спектр-М». Россия стала работать с поставщиком из Японии, сообщила замдиректора Физического института РАН Лариса Лихачева.

С британской фирмой российская сторона работала до 2012 года. Когда компанию приобрели американцы, они «год писали» Физическому институту РАН «теплые» письма». Тогда Россия договорилась с Sumitomo. Японский поставщик выдала лицензию Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов.

США также мешают России получать «некоторые уникальные микросхемы». Российская сторона «уже кое-что заменила», так как поставщики микросхемы «не присылают», а лишь «говорят хорошие слова», передает РИА «Новости».

Лихачева рассказала, что институту удается добиваться и успеха на переговорах. Так, Siemens российская сторона смогла убедить продать «уникальную контактно-измерительную машину, которая измеряет с точностью до 2 микрон». В частности, Siemens признала отсутствие «военной составляющей».

В июне сообщалось, что НАСА приостановило изготовление приборов для российской космической обсерватории «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») из-за сокращения финансирования.

В 2018 году вице-президент РАН Юрий Балега сообщил, что реально запуск телескопа «Спектр-М» состоится после 2030 года.

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