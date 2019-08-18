Путин поздравил Чебоксары с 550-летием

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чебоксар с 550-летием города. Российский лидер высоко оценил потенциал города, а также отметил развитую инфраструктуру и богатое духовное наследие Чебоксар.

«Сегодняшние Чебоксары – большой, красивый, современный город с серьезным промышленным, научным, образовательным потенциалом, развитой социальной и транспортной инфраструктурой, богатейшим культурным, духовным наследием», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

«Отрадно, что его жители берегут межнациональное согласие, приумножают традиции созидательного, добросовестного труда, стремятся внести свой вклад в благополучие родного города, Чувашской Республики и всей России», – отметил Путин.

Глава государства указал, что Чебоксары впервые упоминаются в летописях в 1469 году. Веками город служил одним из важных экономических, культурных центров Поволжья, был крупным торговым портом, говорится в телеграмме российского лидера.

«Вы по праву гордитесь славными страницами его истории, многими поколениями земляков, среди которых – известные литераторы и ученые, военачальники и космонавты, артисты и спортсмены», – отметил Путин.

Президент пожелал чебоксарцам успехов и удачи во всех делах и начинаниях.