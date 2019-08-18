Опубликовано видео столкновения туристического автобуса со столбом в Москве

В Сети появилось видео с места ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве, где автобус с китайскими туристами врезался в столб.

Видео опубликовано Telegram-каналом Mash.

Между тем, источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной ДТП на востоке Москвы с автобусом стало то, что водитель не справился с управлением, передает ТАСС.

«Автобус заскользил на дороге из-за влажного асфальта, в результате чего его занесло вправо и он врезался в мачту городского освещения», – сказал источник.

Напомним, туристический автобус, в котором находились граждане КНР, в воскресенье врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. Пострадали 15 человек.