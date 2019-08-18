Военные Сербии собрались принять участие в параде 75-летия Победы в Москве

Сербские военные примут участие в параде 75-летия Победы, который состоится 9 мая 2020 года на Красной площади, сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин.

Предложение принять участие в параде высказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Мы вместе победили, вместе должны и праздновать», – приводит РИА «Новости» слова Вулина.

Сербский министр сообщил, что участвовать в параде пригласили «президента Вучича и роту почетного караула». Военные Сербии «со своим верховным главнокомандующим будут на Красной площади», заявил глава Минобороны Сербии.