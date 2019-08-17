Работавшие на месте ЧП под Северодвинском медики прошли обследование

У врачей, которые помогали пострадавшим при взрыве на полигоне в Архангельской области, не обнаружили превышения допустимых уровней радиационного излучения, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Превышения содержания радиоактивных веществ в организме выше допустимых уровней не было выявлено ни в одном случае. Мониторинг состояния здоровья медицинских работников продолжается», – сообщается на сайте министерства.

Всего обследование прошел 91 сотрудник областной клинической больницы Архангельска. 20 человек были обследованы в федеральном центре в Москве.

Ранее стало известно, что на полигоне Минобороны под Неноксой Архангельской области взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако сейчас показатели не превышены.

После этого военные отменили учения под Неноксой, из-за которых жителям предлагали покинуть дома.