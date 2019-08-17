Байкер Хирург опробовал новую скоростную автомагистраль в Сибири

Открылось движение по завершающему участку высокоскоростной магистрали Кемерово – Ленинск-Кузнецкий с разрешенной скоростью 130 километров в час. В церемонии открытия трассы приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и основатель байкерского движения «Ночные волки» Александр Хирург Залдостанов.

Протяженность открытого участка составляет 17,56 километра. На завершение строительства трассы регион получил 1 млрд рублей федеральных средств. После строительства последнего участка магистраль соединилась с существующей дорогой Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк. Всего стоимость построенной автомагистрали составила 21 млрд 445 млн рублей, передает РИА «Новости».

Открытие магистрали позволило сократить время пути от Кемерово до Ленинска-Кузнецкого до 30 минут за счет повышения скоростного режима, объезда населенных пунктов и отсутствия пересечений на одном уровне. По старой дороге время в пути составляло 1,5 часа.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что дорога сделана на оценку «отлично». «Эта дорога – это серьезное наше будущее, это только первый шаг. Мы в такое состояние должны привести все дороги Кузбасса», – сказал он.

«Идеальное покрытие, такие пейзажи. Такое все небо, едем по сердцу России, ощущение, что едем… это дорога к русской мечте. Я понимаю, что это не просто инженерное сооружение, нечто большее. Это дорога к русской победе», – сказал Залдостанов.