Китай впервые вывел спутники при помощи новой ракеты-носителя «Цзелун-1»

Китай впервые в истории вывел на орбиту три космических аппарата коммерческого назначения при помощи новой твердотопливной ракеты-носителя «Цзелун-1», сообщает Центральное телевидение КНР.

Запуск был осуществлен в 12.11 по местному времени (7.11 мск) с космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу на северо-западе страны, передает ТАСС.

«Цзелун-1» достигает 19,5 метра в длину, а в диаметре составляет 1,2 метра. Вес ракеты превышает 23 тонны.

Китайские специалисты утверждают, это «самая легкая по весу и эффективная для доставки грузов из всех твердотопливных ракет КНР».

Отмечается, что КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии для освоения Луны. Кроме того, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они собираются приступить в 2020-2025 гг.

Напомним, в июле Китай вывел на орбиту группировку спутников.