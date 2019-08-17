Постпред Индии при ООН призвал власти Пакистана прекратить поддержку терроризма

Постоянный представитель Индии при ООН Саид Акбаруддин после завершения закрытой встречи Совета Безопасности ООН заявил, что переговоры с Пакистаном по проблеме Кашмира смогут начаться только после прекращения поддержки Исламабадом террористов.

«Прекратите террор, чтобы начать переговоры. Только так можно прийти к этому. Но использование террора для того, чтобы добиться успеха, достичь своих целей, – это не то, как ведут себя нормальные государства. Ни одна демократия не признает и не согласится на переговоры, когда ширится террор. Прекратите террор, начните переговоры», – заявил постпред Индии при ООН, передает ТАСС.

Акбаруддин вновь подтвердил позицию Нью-Дели, заключающуюся в том, что вопрос статуса Джамму и Кашмира – внутреннее дело Индии.

«Особую озабоченность вызывает тот факт, что одно государство использует терминологию джихада и продвигает насилие против Индии, в том числе со стороны своих лидеров», – заявил индийский дипломат в эфире телеканала NDTV.

Накануне в Кашмире произошло вооруженное столкновение между Индией и Пакистаном.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в телефонной беседе с пакистанским коллегой Мехмудом Куреши подчеркнул необходимость деэскалации напряженности с Индией.