Блогеры начали трансляцию с митинга КПРФ на проспекте Сахарова

В интернете началась трансляция с митинга коммунистов на проспекте Академика Сахарова в Москве. За происходящим следят в прямом эфире блогер Илиас Меркури и радиоведущая Анна Шафран.

В субботу блогер Илиас Меркури и радиоведущая Анна Шафран смотрят и комментируют прямую трансляцию согласованного митинга КПРФ на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, согласованный митинг коммунистов проходит под названием «За честные выборы». К его началу в 12.00, по данным Mob Counter, собралось более 3708 человек. Однако «Белый счетчик» сообщил о присутствии 2,8 тыс. человек.

Изначально коммунисты планировали выйти на площади Революции, но получили отказ. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов называл протесты против недопуска ряда «независимых» кандидатов на предстоящие в начале сентября выборы в Мосгордуму проявлениями «оранжевой проказы».

В прошлую субботу на этом же проспекте состоялся санкционированный столичными властями митинг-концерт оппозиции в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на него пришло 20 тыс. человек. Согласно американским методикам подсчета, участников было около 25-27 тысяч.