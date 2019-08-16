Кадыров принес публичные извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров принес извинения шестилетнему чеченскому блогеру Ханзалу Магомадову за то, что не поздравил его с днем рождения.

«Короче, я запорол косяк. Оказывается, у нашего самого мощного, умного и самого молодого блогера вчера был день рождения. А я вовремя не узнал и не поздравил его. Ханзала, извини!» - сказал Кадыров.

Также глава Чечни поздравил с днем рождения спортсмена Майрбека Тайсумова «Мы тебя любим, уважаем, ценим, болеем и всегда душой и сердцем с тобой, ты наша гордость», – отметил Кадыров. Видеозапись публикует Ura.ru.

Ранее Кадыров прокомментировал скандал вокруг его высказываний об имаме Шамиле