Сбивший девушку на переходе в Курске оказался полицейским

В Курске полицейский сбил девушку на переходе, решается вопрос о его увольнении из органов, пишут СМИ.

Как передает KurskTV, 13 августа водитель «ВАЗ-21144» на улице Каширцева в Курске сбил на нерегулируемом переходе девушку 2000 года рождения. Автомобиль скрылся с места ДТП.

В пятницу стало известно, что за рулем легковушки находился полицейский. Как сообщили в региональном УМВД, сейчас решается вопрос об увольнении сотрудника.

Материалы проверки переданы в Сеймский МСО СУ СК по Курской области.

Напомним, 14 июля сообщалось, что в Хабаровске начата проверка после ДТП с участием полицейского. В результате аварии один человек погиб, еще двое госпитализированы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД