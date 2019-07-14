Полицейский в Хабаровске сбил трех пешеходов

В Хабаровске начата проверка после ДТП с участием полицейского. В результате аварии один человек погиб, еще двое госпитализированы.

«В ночное время в краевом центре на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской сотрудник полиции в служебное время совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сказано в сообщении УМВД по Хабаровскому краю.

В итоге один человек получил травмы несовместимые с жизнью, еще двоих пострадавших доставили в больницу.

По данным экспертизы, водитель был трезв.

«Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пьяный полицейский сбил двух девушек в Сочи и скрылся.