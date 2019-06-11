Пьяный полицейский сбил двух девушек в Сочи и скрылся

Полицейский в состоянии алкогольного опьянения в Сочи сбил двух 16-летних девушек на пешеходном переходе и покинул место происшествия, сообщает следственное управление СК по Краснодарскому краю.

По предварительным данным следствия, участковый уполномоченный отдела полиции УВД Сочи вечером 10 июня ехал на Toyota Mark X, сообщается на сайте ведомства.

Он двигался по Курортному проспекту в сторону улицы Воровского. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не сбавил скорость и не уступил дорогу двум девушкам, переходившим проезжую часть.

«Водитель допустил наезд на пешеходов. Девушки с различными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь. После ДТП полицейский с места происшествия скрылся, однако через непродолжительное время его местонахождение было установлено, и он был направлен на медицинское освидетельствование, которое выявило у него наличие алкогольного опьянения», – уточнил СК.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента. Кроме того, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Саратове полицейский сбил насмерть подростка, подозреваемый признался, что в момент аварии был пьян.