Сбивший насмерть подростка полицейский признался, что был пьян

Саратовский полицейский, обвиняемый в совершении ДТП с одним погибшим и одним пострадавшим подростками, признался, что перед поездкой пил на рыбалке пиво, а во время обгона другой машины не смог справиться с управлением.

«Я находился на рыбалке на пруду, примерно в шесть-семь часов вечера (17.00-18.00 мск) я употребил спиртные напитки – пиво, – после чего выдвинулся домой по Песчано-Уметской улице. Примерно на участке дороги по улице Песчано-Уметская, дом №28Б я догнал автомобиль ГАЗ, решил его обогнать. Обгон я совершил, но, перестраиваясь в свой ряд, не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил ребенка», – рассказал полицейский следователю.

В ответ на вопрос следователя о том, был ли автомобиль исправен с технической точки зрения, полицейский ответил утвердительно. Он также добавил, что ДТП случилось «в результате собственной неосторожности», передает РИА «Новости».

Полицейскому, по вине которого произошло ДТП, предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», сообщается на сайте Следственного комитета Саратовской области.

Обвиняемому грозит до семи лет заключения и увольнение, а его непосредственному начальству – строгая дисциплинарная ответственность.

Ранее сообщалось, что 17 мая 40-летний инспектор спецприемника УМВД по Саратову, управляя автомобилем KIA Ceed, насмерть сбил идущего по обочине 14-летнего подростка, после чего врезался в машины Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Ребенок скончался от полученных травм в скорой. Позже в прокуратуре уточнили, что виновник ДПТ задел еще одного подростка, которого после ДТП госпитализировали.

Отмечалось, что во время происшествия полицейский был пьян. Его арестовали.