Экспертиза заявила о сэкономленных Серебренниковым для государства деньгах

Повторная экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова установила, что проект «Платформа» был значительным культурным явлением и стоил дороже выделенных государством средств.

«Экспертиза пришла к выводу, что стоимость реализации такого театрального проекта должна была составить около 260 млн рублей, а с учетом налогов – более 300 млн рублей. В то время, как государство за весь период выделило на него лишь 216 млн рублей. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что «Седьмая студия» сэкономила около 80 млн рублей», – пояснил адвокат режиссера, передает ТАСС.

В то же время экспертиза не смогла установить сумму расходов организации из-за отсутствия финансовых документов. «Не представляется возможным установить общую сумму расходов «Седьмой студии» в связи с отсутствием финансовых и бухгалтерских документов. По той же причине не представляется возможным установить, имели ли место нецелевые расходы», – зачитала выводы экспертизы судья Ирина Аккуратова.

Кроме того, экспертиза пришла к выводу, что «осуществление проекта «Платформа» было значительным культурным явлением».

По словам адвоката, защита удовлетворена выводами экспертизы.

Судья ранее по собственной инициативе приостановила слушания по существу дела и назначила повторную комплексную комиссионную, оценочную, искусствоведческую, финансово-экономическую экспертизу. Это решение было принято в связи с тем, что результаты предыдущей экспертизы, проведенной на стадии предварительного следствия, вызывали возражения у защиты фигурантов. Адвокаты обвиняемых считали, что у экспертов не было достаточно данных, чтобы делать выводы, и попросили суд провести финансовую и искусствоведческую экспертизы. По мнению защиты, результаты экспертизы являются ключевыми для рассмотрения дела.

Напомним, 8 апреля Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей.