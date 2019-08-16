Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 16 копеек – до 65,90 рубля, курс евро снизился на 21 копейку – до 73,19 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 58,86 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».