«Телефон» для космонавтов создали в России

В России создали опытный образец спутникового радиомаяка для космонавтов, с помощью которого можно определить точные координаты места посадки, передать их по спутниковому каналу спасателям и связаться с ними по радиоканалу, сообщил начальник научно-производственного комплекса НИИ космического приборостроения (входит в «Роскосмос») Геннадий Синягин.

«Разработка аванпроекта устройства началась в конце 2016 года. В июле 2019 года завершены предварительные испытания опытного образца. В октябре 2020 года должны быть завершены межведомственные испытания», – передает РИА «Новости» слова Синягина.

Радиомаяк войдет в состав носимого аварийного запаса (НАЗ) экипажа космического корабля «Федерация». Синягин рассказал, что при активации радиомаяк с помощью встроенного навигационного приемника, определяет свои координаты, затем автоматически отправляет сигнал SOS с полученными координатами спасателям через международную космическую систему поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Осуществлять координацию работ на месте посадки спасатели и космонавты могут посредством двухсторонней радиосвязи, обеспечиваемой устройством.

Радиомаяк выполнен в ударопрочном, влагозащищенном корпусе желтого цвета для заметности. В также устройство встроен мигающий фонарик. После погружения под воду радиомаяк остается в рабочем состоянии в течение 30 минут.

Масса аппарата составляет 600 граммов, батареи аппарата хватит на пять лет в выключенном режиме и 24 часа в режиме активной передачи сообщений в систему КОСПАС-САРСАТ. По словам разработчиков, космический «телефон» разработан с максимальным использованием отечественных комплектующих.

Напомним, в четверг сообщалось, что Роскосмос запланировал в 2021 году провести эксперимент по созданию линии лазерной связи между Землей и российским сегментом МКС.

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