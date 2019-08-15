Роскосмос решил наладить лазерную связь с МКС

Роскосмос запланировал в 2021 году провести эксперимент по созданию линии лазерной связи между Землей и российским сегментом МКС, сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе рассказали, что в ходе эксперимента планируется достичь скорости передачи данных порядка 10 Гбит в секунду, то есть передавать за это время 1,25 Гб информации. Кроме связи с Землей, запланирована установка лазерного канала связи между МКС и космическим аппаратом на скорости 1,2 Гбит в секунду.

Сейчас российские космонавты на МКС могут связаться с Землей в круглосуточном режиме, но российскими средствами связи могут пользоваться только во время полета над территорией Российской Федерации. В остальное время используются американские каналы.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в России вводят «боевой Интернет».

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