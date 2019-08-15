Увеличилось число пострадавших при аварийной посадке А321

За медицинской помощью после аварийной посадки А321 «Уральских авиалиний» в кукурузное поле в Подмосковье обращались 76 человек, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«По состоянию на 20.00 мск всего за медпомощью обратились 76 человек, из них 19 детей. На стационарном лечении находится одна женщина 69 лет с ушибом поясничного отдела спины в состоянии средней степени тяжести ближе к удовлетворительному. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Минздрав Московской области сообщает, что в Раменскую и Жуковскую больницы доставлялись 30 человек, из них 10 – дети. Остальным медпомощь оказывалась на месте.

«Одна женщина в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в Раменскую больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь. На данный момент пострадавшие в аэропорту отсутствуют. Всего на месте происшествия работали 20 бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи и четыре бригады Центра медицины катастроф Московской области», – сказали в министерстве.

Ранее сообщалось о 74 пострадавших.

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В четверг самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, после взлета столкнулся со стаей птиц, двигатель воздушного судна загорелся и отвалился. Пилоты вынуждены были сажать самолет на кукурузное поле. Посадка прошла успешно.