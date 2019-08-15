МИД заявил о «нечистоплотной интерпретации» слов Лаврова о Курилах

МИД России разъяснил высказывание главы ведомства Сергея Лаврова о якобы «передаче» двух Курильских островов Японии.

«Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволил ряд СМИ, слов С. В. Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией», - говорится в сообщении на странице МИД в Facebook.

«Любые спекуляции в духе «Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии» недопустимы и являются дезинформацией», – отметили в ведомстве.

Ведомство напомнило, что ранее проходили встречи на уровне глав МИД двух стран.

«Российская сторона твердо придерживается позиции, что продвижение в данном вопросе возможно лишь при условии признания японской стороной в полном объеме итогов Второй мировой войны, закрепленных в том числе в ст. 107 Устава ООН, и учета наших принципиальных подходов в военно-политической сфере. Именно об этом и говорил Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос», – говорится в сообщении МИД.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Лавров якобы о готовности России передать острова Японии при соблюдении определенных условий.