Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

Курс рубля в ходе торгов в четверг днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, евро впервые с 1 апреля поднялась выше отметки в 74 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» в четверг днем вырос на 36 копеек – до 66,37 рубля, курс евро поднялся на 46 копеек, составив 74,02 рубля, передает РИА «Новости».

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,03% – до 58,27 доллара за баррель.

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