Лавров оценил ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Ситуация вокруг заключения мирного договора между Россией и Японией не является тупиковой, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«Я не думаю, что ситуация [вокруг подписания мирного договора с Японией] тупиковая», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, все упирается в нежелание японской стороны признать итоги Второй мировой войны, что препятствует подписанию мирного договора.

Ранее глава правительства Японии Синдзо Абэ заявлял, что намерен добиться договоренности о заключении мирного договора с Россией до конца своего срока, то есть до 2021 года.

Газета ВЗГЛЯД писала об условиях мирного договора с Японией.

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