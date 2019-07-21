Премьер Японии назвал предпочтительные сроки заключения мирного договора с Россией

Глава правительства Японии Синдзо Абэ намерен добиться договоренности о заключении мирного договора с Россией до конца своего срока, то есть до 2021 года, заявил он в эфире японского телевидения.

«Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение [мирного] договора в ходе моего срока», – цитирует ТАСС выступление Абэ.

Ранее он также заявил, что не собирается выдвигаться в очередной раз на пост председателя правящей Либерально-демократической партии, подтвердив тем самым, что срок его полномочий завершается в 2021 году. В Японии премьер-министром становится лидер правящей партии.

В середине июля российская сторона отказалась от обсуждения возможности передачи Японии двух из четырех южнокурильских островов в рамках переговоров о заключении мирного договора.

В июне сообщалось, что правительство Японии решило отложить заключение мирного договора с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала об условиях мирного договора с Японией.