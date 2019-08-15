Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 30 копеек – 65,72 рубля, курс евро снизился на 29 копеек – до 73,27 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 59,32 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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