Пассажирам севшего в поле рядом с Жуковским самолета пообещали выплаты

Пассажиры самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку в поле возле аэропорта Жуковский, были застрахованы и получат выплаты, сообщил коммерческий директор перевозчика Кирилл Скуратов.

Скуратов сообщил, что «все пассажиры застрахованы в компании «Альфа страхование», получат выплаты и компенсации, предусмотренные законом», передает ТАСС.

Также стало известно, что пассажиров после медицинского осмотра доставят в аэропорт Домодедово.

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«Там мы готовы в первую очередь посадить семьи с детьми на ближайшие рейсы. А также после обеда в Домодедово будет направлен резервный борт авиакомпании», – сказал Скуратов.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек.

Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке в поле рядом с аэропортом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями.

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