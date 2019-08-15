Генерал-полковник авиации объяснил решение пилотов Airbus A321 сажать самолет в поле

«Они правильно действовали, в такой ситуации надо «падать на брюхо». Это грамотные летчики. Молодцы, что спасли всех», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Николай Антошкин, комментируя посадку самолета Airbus А321 с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского.

«Если бы они разворачивались – они бы упали, просто не долетели бы до полосы. Поэтому они и выбрали поле. Без двух двигателей посадить самолет очень сложно», – пояснил генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин.

«Возможности посадки в данном случае зависят от качества самолета, от его аэродинамики. Если качество хорошее, то можно планировать и сажать. Но в любом случае пилоты и экипаж достойны наград», – добавил депутат.

Он также оценил оперативность служб после инцидента.

«Во время полетов гражданской авиации такие службы находятся в состоянии первой готовности. И пожарные, и санитарные средства. Они быстро сработали, что тоже достойно похвалы», – отметил Антошкин.

Эксперт также напомнил, что попадание птиц в двигатели самолетов – достаточно частое явление, потому в аэропортах для предотвращения подобных ситуаций используют хищников, которые отгоняют от летного поля других птиц.

«Попадание птиц в двигатель зачастую вызывает или пожар, или остановку двигателя. И чем меньше двигателей у самолета – тем сложнее его посадить», – заключил депутат.

Напомним, совершивший жесткую посадку экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

При взлете самолет столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП. Пассажиры рассказали, что двигатель несколько раз хлопал, его пытались запустить, после чего лайнер начал падать. По данным подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей.

Позже в пресс-службе Министерства здравоохранения России заявили, что после аварийной посадки самолета госпитализированы 23 человека, из них пятеро детей.

В свою очередь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал экипаж самолета героями.

Прокуратура начала проверку ЧП с самолетом. После инцидента с самолетом возбуждено уголовное дело.

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