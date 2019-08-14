«Матч ТВ» ответил на обвинения во лжи со стороны «Порту»

По договору с португальским футбольным клубом «Порту» по трансляции ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» телеканал «Матч ТВ» должен был произвести оплату до 1 сентября 2019 года, заявил креативный директор канала Гавриил Гордеев.

«Изначально «Порту» настаивал на продаже ТВ-прав на матч за 200 тыс. евро, что превышает рыночные цены в десятки раз. В результате длительных переговоров и в связи с высоким уровнем зрительского интереса «Матч ТВ» выразил готовность приобрести ТВ-права за 50 тысяч евро, хотя и эта стоимость была явно завышена. Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре», – передает заявление Гордеева РИА «Новости».

Он добавил, что в договоре также было прописано, что «Матч ТВ» должен заплатить за показ матча до 1 сентября 2019 года. По его словам, это связано с законодательством России, по которому для совершения валютного платежа нужно подготовить ряд документов.

«Никаких пунктов о дедлайне по обязательной оплате за 1,5 часа до начала матча в контракте не прописано (данное условие сложно представить в каком-либо контракте в целом)», – говорится в заявлении Гордеева.

Он отметил, что «Порту» предоставил телеканалу все необходимые параметры для доступа к сигналу со стадиона «Драгау», но в 20.20 по московскому времени было получено письмо от португальской стороны, в котором исполнители со ссылкой на президента клуба отменили договоренности по срокам и потребовали оплату до начала игры.

«Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован. Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись», – заявил Гордеев.

Он заявил, что телеканал предлагал португальскому клубу варианты решения проблемы, предлагалось даже предоставить данные корпоративной банковской карты, с которой «Порту» могло самостоятельно списать нужную сумму.

«Но они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч», – сказал Гордеев.

Между тем, португальский клуб заявил, что срыв трансляции матча на российском телевидении произошел по вине телеканала «Матч ТВ». Утверждается также, что «Порту» настаивал на цене в 50 тыс. евро, а российский канал хотел приобрести права за 15 тыс. евро. Также в «Порту» настаивают на том, что пункт о предоплате был в контракте.

«Матч ТВ» должен был показать ответный матч между «Порту» и «Краснодаром», но за несколько минут до начала трансляции телеканал объявил, что не может транслировать игру, так как португальский клуб резко изменил условия подписанного договора.

«Краснодар» победил в гостях у «Порту» со счетом 3:2 и вышел в следующий отборочный раунд.