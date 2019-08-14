Знакомая обвиняемого в убийстве девушки-блогера рассказала о других его жертвах

Максим Гареев, которого подозревают в жестокой в расправе над девушкой-блогером, ранее мог убить еще двух человек, сообщила его знакомая Гюльжан Сулейманова.

В эфире программы «На самом деле» на Первом канале, девушка призналась, что Гареев лично рассказывал ей о жертвах, одной из которых было 16 лет. По словам Сулеймановой, сначала она не восприняла эти слова всерьез, и рассказала об этом, только когда Гареева арестовали.

Напомним, 27 июля в квартире жилого дома было обнаружено тело девушки в чемодане. На теле криминалисты нашли колото-резаные раны груди. Убитой оказалась блогер Екатерина Карагланова.

Вскоре полиция задержала предполагаемого убийцу, им оказался бывший молодой человек девушки. Он признал вину и заявил, что пошел на преступление, поскольку «она унижала его сексуальное достоинство и упрекала в финансовой несостоятельности».

Позже СМИ сообщили, что у 24-летней студентки медицинского вуза и блогера Екатерины были многочисленные романы.

Психотерапевт рассказал газете ВЗГЛЯД, что убийца мог быть в состоянии аффекта.