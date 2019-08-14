Мужчину приговорили за убийство беспомощной матери в Тверской области

В Бологовском городском суде Тверской области вынесли приговор мужчине, убившего больную престарелую мать, за которой он не хотел ухаживать.

В материалах уголовного дела указано, что убийство произошло в октябре 2018 года. Мужчина жил вместе с больной матерью, за которой не хотел ухаживать. В итоге он решился на убийство, сообщает издание tvernews.ru. Неустановленным предметом сын задушил собственную мать.

В судебном заседании мужчина не признал вину и заявил, что непосредственной причиной смерти стала асфиксия, вызванная отеком легких смесью сложного генеза.

Однако суд, опираясь на собранные по делу доказательства, пришел к выводу о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в апреле суд в Тверской области приговорил к восьми с половиной годам воспитательной колонии подростка за убийство приемных бабушки и матери.