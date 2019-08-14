США начали обсуждать с союзниками размещение новых ракет в Азии

Вашингтон и союзники США в Азии обсуждают развертывание новых американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила замглавы Госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Решение о размещении ракет страны примут самостоятельно, «это не одностороннее решение США», подчеркнула Томпсон.

По ее словам, реакция союзников США на выход американской стороны из ДРСМД была «положительной». США рассчитывают, что в работе над новым соглашением примет участие не только Москва, но и Пекин, передает ТАСС.

2 августа ДРСМД прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из договора.

Москва намерена зеркально отвечать на разработку американцами ракет.

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